Что такое музыкальный стиль?

Музыка
Что такое музыкальный стиль?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Стиль — очень сложное понятие в искусстве, возможно самое сложное. Тем не менее, наверное, каждый из читателей (обычно сам того не подозревая) косвенно касался проблемы музыкального стиля. Например, даже неискушенный в музыке человек, прослушав фрагмент музыкального произведения, которого он не знает, может в некоторых случаях назвать имя автора. Установить, кем написано неизвестное ему сочинение, он сумеет лишь в том случае, если по каким-то другим произведениям этого композитора, ранее слышанным, он знаком с чертами его стиля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди периметр треугольника со сторонами 6 см 10 см и 14 см вырази его в дециметрах
Ответить
Математика
20/35 и 16/28 определите, равны ли дроби. результат запишите с помощью знаков = и не =
Ответить
Русский язык
Обозначь части речи слове чашку
Ответить
Математика
Набери на калькуляторе число 36 на сколько можно увеличить это число, чтобы в его з??писи изменилась цифра только в разряде десятков
Ответить
История
Достопрепичательности Аликсандирии Египетской
Ответить