Что такое музыкальный стиль?

Гость: Гость:

Стиль — очень сложное понятие в искусстве, возможно самое сложное. Тем не менее, наверное, каждый из читателей (обычно сам того не подозревая) косвенно касался проблемы музыкального стиля. Например, даже неискушенный в музыке человек, прослушав фрагмент музыкального произведения, которого он не знает, может в некоторых случаях назвать имя автора. Установить, кем написано неизвестное ему сочинение, он сумеет лишь в том случае, если по каким-то другим произведениям этого композитора, ранее слышанным, он знаком с чертами его стиля.