Перевидите пожалуйста текст

Гость: Гость:

В коридоре -Простите, здесь есть телефон? -Да, есть один рядом со стойкой регистрации. Идите по этому коридору, поверните налево и справо от вас будет телефон В бассейне -Как долго вы здесь? -Неделю, а потом мы вернемся в Стамбул. А вы? -Три ночи. Какая ваша комната? Моя комната очень мала. -Мой номер нормальный. У вас одноместный номер или двухместный номер? -Одноместный. Я здесь с моей подругой, Джеки. Она имеет один номер, тоже. -Некоторые одноместные номера здесь небольшие. -Да, и они стоят много денег, 40 фунтов за ночь. В отеле на ресепшине -Доброе утро. Мистер и миссис Бойд. Мы здесь на четыре ночи -Да, сэр. Вы можете заполнить эту форму, пожалуйста? -Хорошо. -Спасибо. Вот ваш ключ. Номер 251