Перевидите текст пожалуйста

Гость: Гость:

Поговорим о знаменитостях. Билл: посмотри сюда, Лаура, ты читала статью о Стивине Хокинге в "Гардин" (название газеты)? Лаура: нет, кто это? Билл: разве ты не слышала? Все знают, что он из самых выдающихся учёных живущих в мире. Он изучает как работает вселенная. Лаура: вау! Это и вправду круто! Это напомнило мне: не он ли тот, кто объяснил что такое черные дыры? Я читала статью о его книге для не ученных людей. Билл: и что они сказали? Лаура: они сказали, что он написал книгу для всех не ученных людей, которые хотят понять основные силы природы. Билл: вот это да! Книга для не ученных? А я вчера читал в "Ньюзвик" ("новостях недели"), что Стивен Хокинг серьезно заболел, когда он был студентом. Он не может двигать своим телом/ двигаться, как могут многие люди. Он не может писать ручкой или печатать на компьютере. Лаура: я знаю, знаю. Вместо этого, он работает с переключателем, который контролирует его компьютер. Я не могу не восхищаться им! Я уверена он никогда не сдастся, ты так не думаешь? Билл: конечно. Он сам говорит, что ему повезло повти во всех других отношениях. Я конечно же делаю ему удачи. Лаура: в Америке мы также имеем большое уважение в творчеству. Мы всегда ищем быстрые, дешёвые, лёгкие и лучшие способы, чтобы сделать что-то и это означает проектирование новых устройств. Билл: в прошлом году я читал в научном журнале, что американцы изобрели радио, телевизоры, компьютеры, телефоны, видеомагнитофоны, самолеты и многое другое. Кстати, на этой неделе я узнал, что-то очень удивительное о братьях Райт. Лаура: Что именно? Билл: наш учитель сказал, что Орвил и Вильбур Райт совершили первый полет на своём самолете в 1903 году. Это больше века назад, в Северной Каролине. Я думаю это чудо! Лаура: я тоже!