Перевод Пожалуйста очень важно

Гость: Гость:

Джордж и Марлин американские туристы из Детройта. Они посещают дом Ричи Соуа Ого, наш дом не такой интересный как этот, Джордж! Почему мы не построили остров? Ты наверное шутишь? Наш дом куда комфортнее, чем это сумасшедшее место. Погода лучше здесь, Джордж Хорошо, здесь погода получше, чем в Детройте, но у нас есть холодильник и стиральная машина там! Я не об этом, Джордж.Здесь тише и воздух чище! Это рай! Что же, мне нравится Детройт. Может он и не так xорош как это место, но там у нас есть телевизор и рядом супермаркет. Но Джордж, разве наша жизнь настолько захватывающая как у Ричи? Ты сумасшедшая Марлин! Я разозлен! Пошли обратно к экипажу.