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Перевод скакалка на казахском
Қазақ тiлi
Перевод скакалка на казахском
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Гость:
Секiргiш......................
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