Перевод!!! Срочно !!!!!

Гость: Гость:

Когда где-либо и когда-либо случается что-нибудь важное журналисты и фотографы сообщают об этом событии и делают фотографии. эти люди всегда ставят себя в опасные ситуации. некоторые из них могут быть серьёзно ранены или даже убиты за их достижения. журналисты отправляются на территории ,где идёт конфликты и рассказывают о войне.А также рассказывают о политических протестах.