Перевод!!! Срочно !!!!!

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда где-либо и когда-либо случается что-нибудь важное журналисты и фотографы сообщают об этом событии и делают фотографии. эти люди всегда ставят себя в опасные ситуации. некоторые из них могут быть серьёзно ранены или даже убиты за их достижения. журналисты отправляются на территории ,где идёт конфликты и рассказывают о войне.А также рассказывают о политических протестах.
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