Перевод текста на русский (Merfin the magician)

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Перевод текста на русский (Merfin the magician)
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Автор: Гость
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Гость:
Мерфин волшебник както так получается
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