Перевод текста на русский

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Доктор Чарльз Дрю, американский негр, был первым экспертом в области консервирования крови. Его открытия и познания помогли спасти тысячи жизней, особенно во время второй мировой войны. Чарльз Дрю был рожден в 1904, в Вашингтоне. В школе он был больше чем выделяющимся учеником. В Amherst колледже, в Массачусетсе, он был звездой полузащиты футб. команды и капитан трек команды (хз что это). Когда он выпустился, он получил трофей, за честь оказанную школе за его 4 года учебы там. После получения звания доктора Чарльз стал учителем в Говардском университете в Вашингтоне. Пока он там преподавал он написал доклад который сделал его знаменитым как первооткрывателя в области крови. Доклад "Консервированная кровь" привлек внимание Британской власти, и вскоре после этого его попросили возглавить первый в Англии склад консервированной крови. Это было так успешно, что позже Чарльзу предложили быть директором американского "Пересечение крови" проэкта. Под присмотром Чарльза проект донорства крови спас сотни жизней, которые могли бы быть утеряны на полях битвы. Перед тем как Чарльз умер в 1950, он получил награду от его соотечественника - в 1943 спрингинскую награду за высшее достижение американского негра