Перифраза - замена названия предмета или явления описанием их существенных призн??ков или указанием на их характерные черты. Установите соответствия. наше всё люди в белых халатах чёрное золото корабль пустыни отдаться в объ...

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Перифраза - замена названия предмета или явления описанием их существенных призн??ков или указанием на их характерные черты. Установите соответствия. наше всё люди в белых халатах чёрное золото корабль пустыни отдаться в объятья Морфея голубые береты Петра творение стальной конь

Автор: Гость