Перифраза - замена названия предмета или явления описанием их существенных призн??ков или указанием на их характерные черты. Установите соответствия. наше всё люди в белых халатах чёрное золото корабль пустыни отдаться в объ...
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Перифраза - замена названия предмета или явления описанием их существенных призн??ков или указанием на их характерные черты. Установите соответствия. наше всё люди в белых халатах чёрное золото корабль пустыни отдаться в объятья Морфея голубые береты Петра творение стальной конь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наше всё - Пушкин люди в белых халатах - врачи чёрное золото - нефть корабль пустыни - верблюд отдаться в объятья Морфея - уснуть голубые береты - воздушно- десантные войска Петра творение - Санкт-Петербург стальной конь - трактор
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