Периметр прямоугольника равен 14м на сколько увеличится его площадь.Если длину ка??дой стороны увеличить на 1м?

Математика
Периметр прямоугольника равен 14м на сколько увеличится его площадь.Если длину ка??дой стороны увеличить на 1м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A, b - это стороны прямоугольника P = 2(a+b) - это периметр S0=ab - это начальная площадь S1=(a+1)(b+1)=ab+b+a+1 - это площадь после увеличения сторон на 1 м dS=S1-S0=ab+b+a+1-ab=b+a+1 - это то, на сколько увеличится площадь. a+b - это половина периметра, то есть ½ × 14 = 7. Значит площадь увеличится на 7+1=8 м² Ответ: площадь увеличится на 8 м²
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