Периметр прямоугольника равен 14м на сколько увеличится его площадь.Если длину ка??дой стороны увеличить на 1м?

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A, b - это стороны прямоугольника P = 2(a+b) - это периметр S0=ab - это начальная площадь S1=(a+1)(b+1)=ab+b+a+1 - это площадь после увеличения сторон на 1 м dS=S1-S0=ab+b+a+1-ab=b+a+1 - это то, на сколько увеличится площадь. a+b - это половина периметра, то есть ½ × 14 = 7. Значит площадь увеличится на 7+1=8 м² Ответ: площадь увеличится на 8 м²