Периметр прямоугольника равен 32 см . Разность длин двух смежных сторон равна 2 см . Найти стороны прямоугольника.

Алгебра
Периметр прямоугольника равен 32 см . Разность длин двух смежных сторон равна 2 см . Найти стороны прямоугольника.
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Гость:
10 10 6 6 см ооооооооооооллллллллл
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