Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?

Математика
Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P (периметр) - сумма всех сторон.  длина - х  ширина, тк больше в 3 раза - 3х  х+х+3х+3х = 40  8х = 40  х = 5  3х = 15  S (площадь) = 5*15 = 75 см² Если в 9 раз, то: х = длина 9х = ширина х+х+9х+9х = 40 20х = 40  х = 2  9х = 18  S = 2*18 = 36 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость первого бегуна 7 метров секунду а второго 9 метров секунду дистанция 100 метров 2 бегун начал свой бег на 5 секунд позже чем 1 какой бегун...
Ответить
Математика
Най­ди­те пло­щадь круга, длина окруж­но­сти ко­то­ро­го равна 37 корень из П
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста за 1 клсс Сравни уменьшимое Сровни вычитаемые запиши ещё несколько похожих разности Сравни их значение 9-2 ,8-2
Ответить
Окружающий мир
Для чего нужен труд людей?
Ответить
Математика
Решите уравнение 3/15 +x=12/15-2/15
Ответить