Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?

Математика

Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?

Автор: Гость