Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?
Математика
Периметр прямоугольника равен 40 см. Чему равна площадь этого прямоугольника, если его длина больше ширина в 3 раза? В 9 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P (периметр) - сумма всех сторон. длина - х ширина, тк больше в 3 раза - 3х х+х+3х+3х = 40 8х = 40 х = 5 3х = 15 S (площадь) = 5*15 = 75 см² Если в 9 раз, то: х = длина 9х = ширина х+х+9х+9х = 40 20х = 40 х = 2 9х = 18 S = 2*18 = 36 см²
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