Периметр равнобедренного треугольника равен 26 см, а его боковая сторона 10 см. Найдите его основание

Математика
Периметр равнобедренного треугольника равен 26 см, а его боковая сторона 10 см. Найдите его основание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как две стороны равнобедренного равны то 1сторона равна 2., 10=10, таким образом 26-20 (сумма сторон), основание равно 16 см
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