Разложите выражение a^2+4a+3 на множители, используя различные приемы
Алгебра
Разложите выражение a^2+4a+3 на множители, используя различные приемы
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Реши задачу с помощью уравнения. в трех экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся. сколько таких же автобусов понадобится что бы размест...
Математика
Я ДАМ 29 БАЛЛОВ!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!! ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧИСЕЛ 34 И 2(*) УВЕЛИЧИТЬ НА 13 (?)КА??ОЕ ЭТО ДЕЙСТВИЕ И КАКОЙ ОТВЕТ???))