Периметр треугольника а б ц равен 68 сантиметров BC равен 17 сантиметров ,AB=CA . Найдит?? длину стороны AB.

Математика
Периметр треугольника а б ц равен 68 сантиметров BC равен 17 сантиметров ,AB=CA . Найдит?? длину стороны AB.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68-17=51длина двух других сторон 51/2=25.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Методы изучения жизнедеятельности клетки?
Ответить
Математика
Сколько будет 672:8-441:9 помогите пж?
Ответить
Английский язык
Помогите пж вопросы 8 9 10 11 12 13 14 15
Ответить
Математика
Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 мин. За сколько часов пройдет 60 километров этот неутомимый мальчик
Ответить
Английский язык
What are you doing after lessons
Ответить