Периметр треугольника а б ц равен 68 сантиметров BC равен 17 сантиметров ,AB=CA . Найдит?? длину стороны AB.
Математика
Периметр треугольника а б ц равен 68 сантиметров BC равен 17 сантиметров ,AB=CA . Найдит?? длину стороны AB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68-17=51длина двух других сторон 51/2=25.5
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