Периметр треугольника АBC равен 68 см, найдите длины сторон этого треугольника, есл?? AB : BC= 2:3, а BC : AC = 6 : 7
Математика
Периметр треугольника АBC равен 68 см, найдите длины сторон этого треугольника, есл?? AB : BC= 2:3, а BC : AC = 6 : 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-1 отрезок Тогда 4x-длина AB 6x-длина BC 7x-длина AC Составим уравнение: 4x+6x+7x=68 17x=68 x=68:17 x=4 4(см)-длина 1 отрезка. 1)4*4=16(см)-длина AB 2)6*4=24(см)-длина BC 3)7*4=28(см) -длина AC Ответ:AB=1 см; BC=24 см; AC=28 см.
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