Первая исполнительница партии Вани в опере "Иван Сусанин" а)Обухова б)Платонова в)Петрова-Воробьёва

Музыка
Первая исполнительница партии Вани в опере "Иван Сусанин" а)Обухова б)Платонова в)Петрова-Воробьёва
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