Первая помощь при укусе паука?

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Высасть яд или стать человеком пауком :D А если серьёзно: Меры первой помощи при укусах пауков Огромное количество людей боится пауков только потому, что они оберегаются их укусов. При всем при этом далеко не всем известно о том, что поистине опасными для человеческого организма являются далеко не все, а только некоторые виды пауков. Самыми опасными принято считать укусы каракурта, бурого паука-отшельника и тарантула. Излюбленными местами этих пауков являются темные сухие места с теплым климатом. Не удивительно, что поселяются они преимущественно в мало посещаемых местах, забросанных хламом. Это может быть как поленница, так и места под сточными трубами, а также кладовые. Отличить каракурту от других пауков удается за счет красного рисунка, который своим внешним видом напоминает песочные часы и располагается на брюшке. Бурому пауку-отшельнику также присущ особый рисунок, напоминающий скрипку, который располагается на его спинке. Отличительной чертой тарантулы принято считать ее крупные размеры, а также поселение в пустынях и в степных почвах. Укусы пауков в большинстве случаев отмечаются во время экскурсий, экспедиций, походов либо во время осуществления сельскохозяйственных работ.