Первая помощь при укусе паука?

Биология
Первая помощь при укусе паука?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высасть яд или стать человеком пауком :D А если серьёзно: Меры первой помощи при укусах пауков Огромное количество людей боится пауков только потому, что они оберегаются их укусов. При всем при этом далеко не всем известно о том, что поистине опасными для человеческого организма являются далеко не все, а только некоторые виды пауков. Самыми опасными принято считать укусы  каракурта,  бурого паука-отшельника и  тарантула. Излюбленными местами этих пауков являются темные сухие места с теплым климатом. Не удивительно, что поселяются они преимущественно в мало посещаемых местах, забросанных хламом. Это может быть как поленница, так и места под сточными трубами, а также кладовые. Отличить каракурту от других пауков удается за счет красного рисунка, который своим внешним видом напоминает песочные часы и располагается на брюшке. Бурому пауку-отшельнику также присущ особый рисунок, напоминающий скрипку, который располагается на его спинке. Отличительной чертой тарантулы принято считать ее крупные размеры, а также поселение в пустынях и в степных почвах. Укусы пауков в большинстве случаев отмечаются во время экскурсий, экспедиций, походов либо во время осуществления сельскохозяйственных работ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шок...
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЖ! ДАЮ 23 БАЛА
Ответить
Алгебра
В какой точке график линейной функции y=1/2x-5 пересекает ось абсцисс
Ответить
Математика
Спс зарание зделайте все мне на завтро нужен пж 8 класс жду зделайте по братский даю 29 балл
Ответить
Алгебра
Вычислите √0,01 *0,49
Ответить