В какой точке график линейной функции y=1/2x-5 пересекает ось абсцисс

Алгебра
В какой точке график линейной функции y=1/2x-5 пересекает ось абсцисс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График любой функции пересекает ось абсцисс в той точке, при которой функция (y) равна 0. Следовательно, чтобы найти эту точку, приравниваем всё это уравнение к нулю и находим х. 1/2x-5=0 1/2x=5 x=5:(1/2) (деление на 1/2 приравнивается к умножению на 2) х=10 Получаем следующие координаты точки: (10; 0)
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