Решите пожалуйста 130 задание
Математика
Решите пожалуйста 130 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+12)=60 2х+12=60 2х=60-12 2х=48 х=48:2 х=24(тетрадь) 24+12=36(альбом) проверка 36+24=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Не являлось новшеством в древнерусской литературе XVII века а)идеализирование героев б)литературный вымысел в)демократический характер
Русский язык
Исправьте ошибки в предложениях: 1)Услышав чьи-то шаги ,раздавались крики дрессированного ворона Дурова :"Кто там?" 2)Приблизившись к углу дома...
Математика
Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько с??нтиметров периметр треугольника меньше периметра прямоугольника