Исправьте ошибки в предложениях: 1)Услышав чьи-то шаги ,раздавались крики дрессированного ворона Дурова :"Кто там?" 2)Приблизившись к углу дома ,гостям стали видны изъеденные дождями и ветрами глыбы песчаника,живописно разбро...
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Исправьте ошибки в предложениях: 1)Услышав чьи-то шаги ,раздавались крики дрессированного ворона Дурова :"Кто там?" 2)Приблизившись к углу дома ,гостям стали видны изъеденные дождями и ветрами глыбы песчаника,живописно разбросанные по зеленому газону. 3)Почуяв хозяев ,мы услышали тихое и недовольное ржание коня Мишки. 4)Всматриваясь в чащу леса,меж путниками установилось молчание ,ем стало жутковато.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Услышав чьи-то шаги, дрессированный ворон Дуров(а) кричал "Кто там?" 2) Приблизившимся к углу дома гостям стали видны изъеденные дождями и ветрами глыбы песчаника, живописно разбросанные по зеленому газону. 3) Мы услышали тихое и недовольное ржание коня Мишки, почуявшего хозяев. 4) Меж путниками, всматривавшимися в чащу леса установилось молчание, всем (или им) стало жутковато.
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