Запишити выбирая правильное написание и обозначая суффикс Боря/ющийся,зависе/имый,хлопочу/ащий,пиля/ющий,зависи/ящий,белея/ющий,виде/имый,управляется/имый
Русский язык
Запишити выбирая правильное написание и обозначая суффикс Боря/ющийся,зависе/имый,хлопочу/ащий,пиля/ющий,зависи/ящий,белея/ющий,виде/имый,управляется/имый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы выделю скобками. Бор(ющ)ийся,зависимый,хлопоч(ущ)ий,пил(ящ)ий,завис(ящ)ий,беле(ющ)ий,видимый,управляемый.
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