Расположите в порядке убывании числа 5/8,3/5

Математика
Расположите в порядке убывании числа 5/8,3/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В порядке убывания - числа от большой к низшему 5/8=0,6... 3/5=0,6 5/8 --> 3/5
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