Одна сторона прямоугольника 5 дм. 3 см, а другая на 6 см короче. найди периметр прямо??гольника?
Математика
Одна сторона прямоугольника 5 дм. 3 см, а другая на 6 см короче. найди периметр прямо??гольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 дм 3 см=53 см периметр=53*2+47*2=200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сжатое изложение русский язык 6 класс Ладыженская, номер 119 по серому насту сани и??ут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в тяжелый тулу...
Информатика
Биология
1. В ходе катаболизма происходит: а) синтез белков б) потребление энергии в) пластического обмена г) распад огранических в-в и высвобождени...
Қазақ тiлi