Одна сторона прямоугольника 5 дм. 3 см, а другая на 6 см короче. найди периметр прямо??гольника?

Математика

Одна сторона прямоугольника 5 дм. 3 см, а другая на 6 см короче. найди периметр прямо??гольника?

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