1. В ходе катаболизма происходит: а) синтез белков б) потребление энергии в) пластического обмена г) распад огранических в-в и высвобождение энергии 2. Образование АТФ происходит в процессе: а) анаболизма б) энергетическ...

Биология

1. В ходе катаболизма происходит: а) синтез белков б) потребление энергии в) пластического обмена г) распад огранических в-в и высвобождение энергии 2. Образование АТФ происходит в процессе: а) анаболизма б) энергетического обмена в) пластического обмена г) ассимиляции 3. Процесс биосинтеза белка можно изобразить схемой а) ДНК - иРНК - белок б) иРНК - белок - ДНК в) тРНК - иРНК - белок г) иРНК - ДНК - белок 4. Трансляция - это: а) процесс сборки молекулы белка в рибосомах б) репликация ДНК в) синтез иРНК на основе ДНк г) синтез рРНК 5. Метаболизм - это: а) процесс удвоения ДНК б) первый этап биосинтеза белка в) обмен в-в и превращение энергии г) способность клетки делится 6. Роль рибосом в синтезе белка состоит в: а) синтезе тРНК б) сборке полимерных молекул белка в) синтезе иРНК г) синтезе аминокислот 7. Один триплет ДНК содержит информацию: а) о последовательности аминокислот б) об одном признаке организма в) об одной аминокислоте г) о начале синтеза иРНК 8. Биосинтез белка осуществляется в процессе (1).. обмена. Участок ДНК, содержащий информацию о первичной структуре белка, называется (2).. . Белок состоит из (3).. . Они доставляются к месту сборки белка с помощью (4).. . Процесс сборки белка осуществляется в (5) клетки: а) энергетический б) ген в) признак г) нуклеотиды д) аминокислоты е) пластический ж) тРНК з) цитоплазма и) ядро

Автор: Гость