Помогите сделать синтаксический разбор предложения:Всем известно, что людей, нед??вно попавших на военную службу, одолевают воспоминания. и ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СТИЛЬ ТЕСКСТА:Людей недавно попавших на вое(н,нн)ую службу од..лева...

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Помогите сделать синтаксический разбор предложения:Всем известно, что людей, нед??вно попавших на военную службу, одолевают воспоминания. и ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СТИЛЬ ТЕСКСТА:Людей недавно попавших на вое(н,нн)ую службу од..левают в..сп..минания. Потом это пр..ходит но вначале память все время возвр..щает?ся к одному и тому же к ярко осв..щенн..й комнат.., где л..жит на столе "Давид Копперфильд" к Москве к ее бульварам заг...рающимся чистыми огнями. Достаточно бегло..о взгляда на заштопанную гимнастерку, чтобы с новой любовью всп..минать материнские маленькие пальцы, ее опущенную голову, ее наперсток, ее ро..кие про..ьбы береч? себя и помнить, что она будет ждать сына, что бы с ним ни случилось, ждать до последнее..о своего вздоха. И курсанта медиц..нского училища в одном из городов Средней Азии Михайлова первое время, так же как и всех, од..левали в..сп..минания. Потом их острота пр..тупилась но был один день в году которого Михайлов боялся: четвертое мая, день его рождения. Что бы ни было, он знал, что в этот день ему не уйти от прошлого. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость