Диалог по теме дастарқан

Гость: Гость:

-Салем, Геннадий!-Салем, Эльвира!-Сен кайда барасын?-Мен конакка барамын.-Неге?-Бугин дастарканда болады.-Тамаша. Дастарканда не болады?-Бешбармак, куырдак.-тусиникти... Ал онда ким болады?-Менин достарым болады.-Саубол, Эльвира!-Саубол, Геннадий! Перевод. -Привет, Геннадий!-Привет, Эльвира!-Куда ты идешь?-В гости.-Зачем?-Сегодня будет дастархкан.-Прекрасно. Что будет на дастархане?-Бешбармак, куырдак.-Понятно. А кто там будет?-Мои друзья.-Пока, Эльвира!-Пока, Геннадий!