Сжатое изложение русский язык 6 класс Ладыженская, номер 119 по серому насту сани и??ут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в тяжелый тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. тот жмется от холода, под...

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Сжатое изложение русский язык 6 класс Ладыженская, номер 119 по серому насту сани и??ут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в тяжелый тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. тот жмется от холода, поднял воротник, сунул руки в рукава. Новая, с иголочки, мичманская форма греет плохо. Ямщик тычет кнутовИщем в небо, щурит серый холодный глаз под заледеневшей бровью, басИт, утешая: —Замолаживает... — То есть как ,,замолаживает''?— удивляется, Мичман смотрит недоумённо. —Пасмурнеет,— коротко объясняет ямщик.— к теплу. Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, карандашик, долго дует на закоченевшие пальцы, выводит старательно: ,,Замолаживать, иначе пасмурнеть— в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клонится к ненастью''. Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни мичмана. на пути из Петербурга в Москву он принял решение, которое перевернуло его жизнь. Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку. Из этой страницы после сорока лет упорной работы вырос знаменитый ,,Толковый словарь живого великорусского языка''. А мичманом, который посвятил жизнь его составлению, был Владимир Иванович Даль.

Автор: Гость