Помогите отгадать инструмент. Финский и карельский традиционный смычковый инст??умент.Для изготовления используется ель,сосна или берёза.

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Помогите отгадать инструмент. Финский и карельский традиционный смычковый инст??умент.Для изготовления используется ель,сосна или берёза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот инструмент — смычковое кантеле под труднопроизносимым для русских названием "йоухи́кко". 
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