Иры в коллекции есть 26 марок посвященных историческим событиям а также марки посвященные архитектуре и спорту маршрут по архитектуре у него больше на 15 чем по истории на 14 меньше чем под спортивную тему Сколько марок в колле...
Математика
Иры в коллекции есть 26 марок посвященных историческим событиям а также марки посвященные архитектуре и спорту маршрут по архитектуре у него больше на 15 чем по истории на 14 меньше чем под спортивную тему Сколько марок в коллекции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+15=41 41+14=55 26+41+55=122
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