60и20 40и30 40и30 суммы чисел и их значение
Математика
60и20 40и30 40и30 суммы чисел и их значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+20=90 40+30=70 40+30=70
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