Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной мудрости? Дайте развёрнутый ответ, на полторы страницы! Дам много баллов!
Литература
Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной мудрости? Дайте развёрнутый ответ, на полторы страницы! Дам много баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословицами и поговорками охвачена вся жизнь человека. Можно услышать выражения о природе, науке, уме, работе, знании, друзьях, морали, характере и т. п.. Мудрые, зарифмованные слова дают нам много информации, развивают внимательность («Век живи - век учись»). Их легко запомнить. Пословицы учат нас, как правильно вести себя. Они помогают достойно и остроумно отвечать на упреки моих одноклассников («Не бойся умного врага, а бойся глупого приятеля»). Мне хотелось бы знать все пословицы и поговорки (что, наверное, невозможно), так как это помогло бы поставить авторитет, ум и знания наших предков себе на службу. Каждый народ стремится передать свой многовековой опыт последующим поколениям. Когда не было письменности, люди делали это с помощью песен, сказок, преданий.
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