Третий признак равенства треугольников. Доказать один из признаков.
Геометрия
Третий признак равенства треугольников. Доказать один из признаков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все три стороны одного треугольника, соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.
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