Не являлось новшеством в древнерусской литературе XVII века а)идеализирование героев б)литературный вымысел в)демократический характер
Литература
Не являлось новшеством в древнерусской литературе XVII века а)идеализирование героев б)литературный вымысел в)демократический характер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правельный ответ под буквой б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Исправьте ошибки в предложениях: 1)Услышав чьи-то шаги ,раздавались крики дрессированного ворона Дурова :"Кто там?" 2)Приблизившись к углу дома...
Математика
Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько с??нтиметров периметр треугольника меньше периметра прямоугольника