Не являлось новшеством в древнерусской литературе XVII века а)идеализирование героев б)литературный вымысел в)демократический характер

Литература
Не являлось новшеством в древнерусской литературе XVII века а)идеализирование героев б)литературный вымысел в)демократический характер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правельный ответ под буквой б)
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