Найти НОК 62 и 42(чтобы было всё понятно)
Математика
Найти НОК 62 и 42(чтобы было всё понятно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62 = 2*31 42 = 2*3*7 НОК(62, 42) = 2*3*7*31 = 1302
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