Первая труба наполняет бак за 2ч, вторая за 3ч.Какую часть Бака наполнят обе трубы за 1ч
Математика
Первая труба наполняет бак за 2ч, вторая за 3ч.Какую часть Бака наполнят обе трубы за 1ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая труба в час наполняет половину бака (1/2) вторая труба наполняет одну треть бака(1/3)
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