Первая труба наполняет бак за 2ч, вторая за 3ч.Какую часть Бака наполнят обе трубы за 1ч

Математика

Первая труба наполняет бак за 2ч, вторая за 3ч.Какую часть Бака наполнят обе трубы за 1ч

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