Первое число на 40% больше второго и на 60 % меньше третьего. На сколько % третье число больше второго?
Математика
Первое число на 40% больше второго и на 60 % меньше третьего. На сколько % третье число больше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-второе число х+40 - первое число х+40+60- третье число, третье число больше второго на 100 %
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