Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше

Математика

Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше

Автор: Гость