Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше
Математика
Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше
Ответ(ы):
Гость:
1)51:3=17км/ч-скорость первого. 2)51+6=57км-пробежал второй за 3 часа. 3)57:3=19км/ч-скорость второго. 4)19-17=на 2км/ч-больше.
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