Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего чертеж и решение
Математика
Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего чертеж и решение
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х- второй отрезок, тогда первый отрезок х+8, а третий отрезок равен х-4, следовательно нам надо узнать на сколько первый отрезок длинен третьего, тогда х+8-х-4= х- сокращается остается 8-4= 4 см Ответ на 4 см Вроде так, не проверила;)
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