Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего чертеж и решение

Гость: Гость:

Пусть х- второй отрезок, тогда первый отрезок х+8, а третий отрезок равен х-4, следовательно нам надо узнать на сколько первый отрезок длинен третьего, тогда х+8-х-4= х- сокращается остается 8-4= 4 см Ответ на 4 см Вроде так, не проверила;)