Первый сосуд налили м л жидкости во второй на 7 литра меньше чем в первый а 3 сосуд на 10 литров больше чем во втором в третьем сосуде оказалось столько жидкости Сколько в первом и во втором сосудах вместе

Математика

Первый сосуд налили м л жидкости во второй на 7 литра меньше чем в первый а 3 сосуд на 10 литров больше чем во втором в третьем сосуде оказалось столько жидкости Сколько в первом и во втором сосудах вместе

Автор: Гость