Первый сосуд налили м л жидкости во второй на 7 литра меньше чем в первый а 3 сосуд на 10 литров больше чем во втором в третьем сосуде оказалось столько жидкости Сколько в первом и во втором сосудах вместе
Математика
Первый сосуд налили м л жидкости во второй на 7 литра меньше чем в первый а 3 сосуд на 10 литров больше чем во втором в третьем сосуде оказалось столько жидкости Сколько в первом и во втором сосудах вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 1 сосуде - х литров во втором х-7 в третьем (х-7)+10 1)х+(х-7)=(х-7)+10 х+х-7=х-7+10 2х-7=х+3 2х-х=3+7 х=10в первом сосуде 2)10-7=3 во втором сосуде 3)10-7+10=13в третьем сосуде 4)13 в первом и во втором
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