Сочинение про родной город Санкт Петербург

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Санкт-Петербург — мой родной город, он имеет огромную мировую историю, считается вторым по величине городом России, окном в Европу, прорубленным Петром Первым в далёком, 1703 году.Я живу здесь со своими родителями и очень горжусь­­ этим замечательным городом. Санкт-Петербург расположился на берегу реки Невы, его считают городом каналов и рек, над которыми построено большое количество мостов, и у каждого из них тоже своя история, поэтому они также признаны достопримечательностью северной столицы.Большой­ популярностью пользуются ночные экскурсии по городу и включающие в себя катание на ладьях по каналам. Сам город в свое время был столицей страны два раза, поэтому в нем сохранились многие своеобразные черты столичных городов. Здесь­ находятся самые большие библиотеки (имени Маяковского, например), поражающие своим великолепием соборы. В любой экскурсии для туристов обязательное посещение­ самых известных памятников, Троицкого Собора, Церкви Иисуса Христа и Казанского Собора. Мы и сами­ часто посещаем Петергоф, он всегда вызывает не только у туристов, но и у нас - горожан, просто неподдельный восторг.Наша главная улица города называется Невским проспектом, он сам по себе также является отдельным произведением искусства. Если Вы хотите все это сами увидеть, приезжайте в наш город.­ Вы, я просто уверен, захотите обязательно еще раз его посетить. Ведь правильно гласит пословица, что лучше увидеть, чем услышать.Мы стремимся посмотреть во что бы то ни стало зарубежные страны, города, но я уверен, что и в России есть что посмотреть. Многие наши города, в том числе и Санкт-Петербург, действительно жемчужины мировой культуры. Об этом можно судить по количеству туристов, приезжающих хоть раз удостовериться, что есть такой прекрасный город, о котором так много написано.О городе Неве, как многие называют его - Питер, знают уже очень многие во всем мире. Благодаря его богатейшей истории, его изучают как достопримечательность и историческую ценность. Будучи долгое время столицей (тогда еще Российской империи) он строился Петром Великим. Согласно историческим документам, мы теперь знаем точно, что строился он «на костях», так как люди, строившие его не щадились в те времена. Целью Петра было построить очень красивый город, который бы соответствовал всем европейским образцам. Он и стал наиболее красивым городом не только России, но и в мире. Строительство велось на болотах, которые окружали северные леса. У них какая то своя прекрасная, особенная красота, которая встречает всех на подъезде­ к этому славному городу.