2413-((х:97-315):3)=2147
Математика
2413-((х:97-315):3)=2147
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=107961 вот ответ полное написать немогу но это должно помочь = )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Помагите пожалуйста. запишите величины в порядке возростания 2км.600дм.349мм,1м,59см,15??м,3см. зарание спасибо
Математика
Известно что у слона 1 губа. 1 хобот. а у верблюда 2 губы.Кого больше в зоопарке слонов или 2-х горбых верблюдов и на сколько.если у них губ на 5 б...
Русский язык