Помагите пожалуйста. запишите величины в порядке возростания 2км.600дм.349мм,1м,59см,15??м,3см. зарание спасибо
Математика
Помагите пожалуйста. запишите величины в порядке возростания 2км.600дм.349мм,1м,59см,15??м,3см. зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см 349мм 59см 1м 15дм 600дм 2км
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