Помагите пожалуйста. запишите величины в порядке возростания 2км.600дм.349мм,1м,59см,15??м,3см. зарание спасибо

Математика

Помагите пожалуйста. запишите величины в порядке возростания 2км.600дм.349мм,1м,59см,15??м,3см. зарание спасибо

Автор: Гость