В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция ? Доказать)

Обществознание

В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция ? Доказать)

Автор: Гость