Диагональ трапеции делит эту трапецию на два подобных треугольника.Во сколько ра?? большее основание длинее меньшего основания , если одна боковая сторона трапеции в 3 раза длинее другой боковой стороны? Заранее спасибо))
Геометрия
Диагональ трапеции делит эту трапецию на два подобных треугольника.Во сколько ра?? большее основание длинее меньшего основания , если одна боковая сторона трапеции в 3 раза длинее другой боковой стороны? Заранее спасибо))
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