Диагональ трапеции делит эту трапецию на два подобных треугольника.Во сколько ра?? большее основание длинее меньшего основания , если одна боковая сторона трапеции в 3 раза длинее другой боковой стороны? Заранее спасибо))

Геометрия

Диагональ трапеции делит эту трапецию на два подобных треугольника.Во сколько ра?? большее основание длинее меньшего основания , если одна боковая сторона трапеции в 3 раза длинее другой боковой стороны? Заранее спасибо))

Автор: Гость