Каковы наибольшая высота , преобладающие высоты? капской горы

География
Каковы наибольшая высота , преобладающие высоты? капской горы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь-225 542 км.кв Длина-480 км Ширина-984 км Высшая точка-2502 м Высочайшая вершина-Компасберг
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