Помогите сочинить скаску по теме"путишествие в страну вредных превычек",всем желаю 12 балов

Гость: Гость:

Жил в одном городе мальчик Петя.У него было много разных привычек, и его всегда объсмеевали.Он всегда девал жвачку ,грыз ногти , ковырялся в носу все время .И вот в один день он сказал сам себе надо мне избавится от этих привычек ,и решил ,что с завтрешнего дня он не будет жевать жвачки ,ковыряться в носу и грызть ногти. Насьал следущий день и Петя не жевал жвачки и т.д. И весь класс так удивился и ста спрашивать как ты от них избавился?