Морфологический разбор слов свёрнутым,почему . ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!

Русский язык
Морфологический разбор слов свёрнутым,почему . ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свёрнутым - прилагательное, признак предмета.  Начальная форма - Свёрнутый.  Пост. морф. признаки: относительное. Непост. морф. признаки: ед.ч., Твор. падеж, м.р. Синтаксическая роль (каким членом предложения является) - надеюсь сами поймёте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу: 99999 -(-999-10)
Ответить
История
Какие цели преследовали латинской Америки с США?
Ответить
Музыка
Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно написать в трёх видах. Гормонический, натуральный, мелодический.
Ответить
Биология
На варенье иногда можно наблюдать плесень зеленого цвета может ли она фотосинтез??ровать Дайте аргументированный ответ
Ответить
История
Очень срочно!!! Помогите пожалуйста ответить на вопросы по Италии. 1. Почему именн?? Италия стала родиной фашизма? 2. Каковы причины прихода Му...
Ответить