Морфологический разбор слов свёрнутым,почему . ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!
Русский язык
Морфологический разбор слов свёрнутым,почему . ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свёрнутым - прилагательное, признак предмета. Начальная форма - Свёрнутый. Пост. морф. признаки: относительное. Непост. морф. признаки: ед.ч., Твор. падеж, м.р. Синтаксическая роль (каким членом предложения является) - надеюсь сами поймёте.
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