Очень срочно!!! Помогите пожалуйста ответить на вопросы по Италии. 1. Почему именн?? Италия стала родиной фашизма? 2. Каковы причины прихода Муссолини к власти? 3. Как Вы считаете, когда в Италии установилась фашистская дикт...

История

Очень срочно!!! Помогите пожалуйста ответить на вопросы по Италии. 1. Почему именн?? Италия стала родиной фашизма? 2. Каковы причины прихода Муссолини к власти? 3. Как Вы считаете, когда в Италии установилась фашистская диктатура : в 1922 или в 1926г.? 4. В основе фашистской доктрины лежали принципы «общенациональной власти» и «корпоративного государства». Насколько они были проведены в жизнь? Осуществлен ли принцип « социальной справедливости»? 5. Муссолини утверждал: « Я всегда был уверен в том, что для спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов. Я верю, что парламент - бубонная чума, отравляющая кровь нации. Её нужно истребить.» Почему, на Ваш взгляд, фашизм практически исключал парламентаризм?

Автор: Гость