Очень срочно!!! Помогите пожалуйста ответить на вопросы по Италии. 1. Почему именн?? Италия стала родиной фашизма? 2. Каковы причины прихода Муссолини к власти? 3. Как Вы считаете, когда в Италии установилась фашистская дикт...

История
Очень срочно!!! Помогите пожалуйста ответить на вопросы по Италии. 1. Почему именн?? Италия стала родиной фашизма? 2. Каковы причины прихода Муссолини к власти? 3. Как Вы считаете, когда в Италии установилась фашистская диктатура : в 1922 или в 1926г.? 4. В основе фашистской доктрины лежали принципы «общенациональной власти» и «корпоративного государства». Насколько они были проведены в жизнь? Осуществлен ли принцип « социальной справедливости»? 5. Муссолини утверждал: « Я всегда был уверен в том, что для спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов. Я верю, что парламент - бубонная чума, отравляющая кровь нации. Её нужно истребить.» Почему, на Ваш взгляд, фашизм практически исключал парламентаризм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Борьба за них сталапричиной первой мировой.Родина фашизма - Италия, объединенная в ходе гражданской войны, она получила парламент, где фракции так и не смогли объединиться. страна переживала кризис, что подогревало настроения масс, ждущих сильной руки.
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