Решить задачу: 99999 -(-999-10)

Математика
Решить задачу: 99999 -(-999-10)
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Гость:
99999 -(-999-10) =101008
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